شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم بقوة لاسفل ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 857 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 750 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 910 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 800 فلس وبين مستوى المقاومة هو 900 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط