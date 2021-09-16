شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 17.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 18.50 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 16 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط