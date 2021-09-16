الاقتصاد

رمال (REMAL) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 16-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 17.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 18.50 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 16 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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