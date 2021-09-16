شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: الطرح فى البورصة خطوة نحو انعاش شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن تقييم المصانع يرتبط بمدى احتياج الاقتصاد الوطنى لنوعية الصناعة من عدمه، وبالتالى فإن التقييم يتوقف على هذا الأمر .

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" إن مدى الحاجة إلى صناعة ما هو الفيصل في بقاء المصانع واستمرارها أو تصفيتها وليس فقط النظر للحالة الراهنة للمصانع ، موضحا أن صناعة مثل إطارات السيارات والمركبات هى صناعة مطلوبة للاقتصاد وبالتالى من المهم تدعيم الشركة التى تنتجها بضخ استثمارات جديدة فيها وتغيير ادارتها وكذلك بالنسبة لصناعات المعادن والنحاس وهى صناعات مطلوبة فى السوق المحلى.

أضاف إن طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة خطوة ايجابية، لانها تمثل ضخ استثمار جديد ، وبالتالى " نحن نرحب بأي خطوة تساهم فى استمرار المصانع بعمالها، وزيادة إنتاجها سواء الطرح أو ابنقل لقانون الشركات 159 أو الشراكة مع القطاع الخاص مع ضمان الحفاظ علي المصانع وعلى القوى البشرية فيها".

بشار إنه يتم دراسة طرح عدد من الشركات في البورصة منها النصر للتعدين والسبائك الحديدية ، ومصر لتأمينات الحياة.