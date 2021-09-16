شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنتاج الصناعي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وساد عدم اليقين في الأسواق بشأن خطة الفيدرالي المحتملة بالبدء في تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري في أعقاب صدور بيانات أمس أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة هي الأكثر تباطؤاً في ستة أشهر.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.1% أو ما يعادل 2.15 دولار وأغلق الخام عند 72.61 دولار للبرميل.



وصعدت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.86 دولار وأغلق عند 75.46 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 236 نقطة) إلى 34814 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34880 نقطة وأقل مستوى عند 34522 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 4480 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4486 نقطة وأقل مستوى عند 4438 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 15161 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15174 نقطة وأقل مستوى عند 1984 نقطة.