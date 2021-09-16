شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع وسط مخاوف بشأن المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف بشأن المعروض العالمي من السلعة الزراعية.



وتلقى القمح دعما أيضا من إعلان كل من فرنسا وروسيا وكندا في وقت سابق هذا الأسبوع عن خفض توقعاتهم بشأن إنتاجهم من القمح في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي بالتزامن مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة كورونا.



كما ارتفعت أسعار القمح والسلع الزراعية الأخرى كالذرة والصويا نتيجة إغلاق عدد من موانيء التصدير في الولايات المتحدة لا سيما تلك التي تضررت من الإعصار "إيدا".



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 1.6% وأغلقت عند 7.12 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 7.14 دولار وأقل سعر عند 6.95 دولار.