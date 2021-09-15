شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفشل في الصعود رغم انخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك على الرغم من انخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر الإنتاج الصناعي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وساد عدم اليقين في الأسواق بشأن خطة الفيدرالي المحتملة بالبدء في تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري في أعقاب صدور بيانات أمس أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة هي الأكثر تباطؤاً في ستة أشهر.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 23.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 23.9 دولار وأقل سعر عند 23.6 دولار.