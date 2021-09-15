شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية تجاوزت توقعات المحللين وأظهرت استمرار صعود التضخم في المملكة المتحدة.



كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 3.2% في أغسطس/آب بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.9%.



وعند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 3.1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 2.9%.



بالمقارنة، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا تباطؤا في الارتفاع بوتيرة هي الأكبر في ستة أشهر الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسياسته النقدية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.3829، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر في جلسة اليوم عند 1.3855 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3792.