شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات بين «كيمارك» وشركات عالمية لتطوير التكنولوجيا الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات اليوم الثاني لقمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني" كيمارك" يمثلها المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد العسكر، وشركات سايتيفا Cytiva، و أبزيم ‏AbZyme، و روكلاند Rockland وذلك لتطوير إستراتيجيات الأبحاث في التقنية الطبية وتحسين جودة نتائجها.

وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة سايتيفا Cytiva إلى تطوير وصناعة اللقاحات وتطوير قدرات الباحثين من خلال التدريب في العلميات الحيوية المحلية عبر استخدام التقنية الحيوية, كما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة أبزيم AbZyme إلى إنشاء شركة للتقنية الحيوية ومنشأة بحثية في المملكة، وتطوير وتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وكذلك إنشاء شركة تابعة لهذه الشركة في منشأة التقنية الحيوية الطبية لدى كيمارك.

فيما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة روكلاند Rockland إلى تأسيس مشروع تابع للتقنية الحيوية في المملكة، تسعى من خلاله الشركة إلى إيجاد مرافق بحث وتصنيع في منشأة التقنية الحيوية الطبية التابعة لكيمارك، بالإضافة إلى تطوير منتجات الفحص التشخيصي وتطوير وتصنيع وتسويق الأجسام المضادة.

وتناولت الجلسات العلمية المتخصصة موضوعات تمحورت حول تطوير التقنية الحيوية والتجارب السريرية والتصنيع، كذلك التقنية الحيوية الطبية والطب الرقمي، والصحة الرقمية وتحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البدائل الحيوية والمعالجات الحديثة وتطبيقها، وتطوير العلاجات الخلوية والجينية، وكذلك الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال اللقاحات في المملكة وتحدياتها.