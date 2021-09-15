شكرا لقرائتكم خبر تمديد استقبال طلبات الترشح لمجلس غرفة مكة إلى 22 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس في دورته الـ21 لمدة أسبوع، تنتهي يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام من لم تمكنه الظروف من التسجيل خلال الفترة الرسمية التي انتهت 15 سبتمبر 2021.

وخلال الفترة الماضية التي بدأ فيها تسجيل المرشحين منذ الأول من سبتمبر، وصل عدد المسجلين إلى 42 مرشحا من الرجال فقط، بينهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ممن حق لهم التسجيل في الدورة 21 كمرشحين.

وقال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي أنه وبناء على قرار معالي وزير التجارة رقم (00621) وتاريخ 14/10/1442، القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للدورة القادمة (1443- 1447)، وحيث سبق الإعلان بتفاصيل آلية الترشح بتاريخ 24/1/1443هـ، الموافق 1/9/2021م، والمحدد بمدة خمسة عشر يوما لاستقبال الطلبات، فقد تقرر تمديد موعد استقبال طلبات الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1443 الموافق 22 سبتمبر 2021، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشح (https://drive.google.com/file/d/1zDSPnZBrQhFJlNU6R1Amx56vbDYmXGPS/view?usp=sharing) وفق شروط الترشح.