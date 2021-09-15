شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف العالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خبر افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر، والذى افتتحه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أول أمس الإثنين، أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، من بينها رويترز والاسوشيتد بريس وABC News وواشنطن بوست وبلومبورج ولوس أنجلوس تايم وصوت أمريكا وغيرهم، حيث وصفته بأحد أهم الافتتاحات الأثرية التي تعمل علي تنشيط حركة السياحة إلى مصر.

وقد نشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور والفيديوهات القصيرة التي توضح المقبرة والدهاليز والتابوت الموجود داخلها، هذا بالإضافة إلى نشر صور للهرم المدرج الذى تم افتتاحه العام الماضي ومنطقة سقارة ككل.

ويذكر أن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية يأتي استكمالا لمشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذى بدأ عام 2006، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء فى شهر مارس من العام الماضى.

وتعتبر منطقة سقارة هى إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمى.