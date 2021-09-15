شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الانخفاض أدنى 1800 دولارا رغم تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء معاود التخلي عن حاجز 1800 دولارا للأوقية، وذلك على الرغم من انخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر الإنتاج الصناعي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وساد عدم اليقين في الأسواق بشأن خطة الفيدرالي المحتملة بالبدء في تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري في أعقاب صدور بيانات أمس أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة هي الأكثر تباطؤاً في ستة أشهر.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1794.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1808.5 دولار وأقل سعر عند 1792.2 دولار.