شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض هامشياً بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر الإنتاج الصناعي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



كان بيانات صادرة أمس قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد أظهرت تباطؤا في الارتفاع بوتيرة هي الأكبر في ستة أشهر الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.



على أثر ذلك، ساد عدم اليقين في الأسواق بشأن خطة الفيدرالي المحتملة بالبدء في تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري في ظل ارتفاع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.