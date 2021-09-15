شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" أعلى 75 دولاراً عقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بفعل توقعات إيجابية بشأن الطلب العالمي، وعزز الخام مكاسبه عقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.4 مليون برميل إلى 417.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.



تجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر أمس إلى أنها تتوقع انتعاشا قويا للطلب العالمي على الخام خلال الربع السنوي الرابع من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 72.5 دولار للبرميل.



وصعدت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.5% إلى 75.4 دولار للبرميل.