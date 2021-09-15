شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مدعوما ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت البيانات عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.



وباسثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في كندا بنسبة 0.2% خلال أغسطس/آب.



ويدعم ارتفاع التضخم صعود العملة، كما أن هذا المؤشر يعطي لمحة بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة المقبلة.



بالمقارنة، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا تباطؤا في الارتفاع بوتيرة هي الأكبر في ستة أشهر الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 0.7907، وسجل أعلى سعر عند 0.7915 في حين سجل أقل سعر عند 0.7868.