شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا»: بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم, بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي عن طريق الموقع الإلكتروني لأكاديمية "سدايا".

ويستهدف المعسكر الذي يعد إحدى مبادرات (أكاديمية سدايا) ويقام افتراضياً تدريب 600 مواطن ومواطنة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لمن تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى المعسكرات الافتراضية سواء كانوا موظفين أو ممن لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال؛ وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

ويمكن التسجيل في المعسكر باختيار إحدى الفترات الأربع التي تبدأ أول فترة منها بتاريخ 26 سبتمبر، يتلقى خلالها المتدربون تدريباً مكثفاً في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم ليكونوا متخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي,من خلال بناء ونشر التطبيقات بلغة البايثون على الشبكة العنكبوتية بطريقة تعكس بيئة استخدامها الفعلية، وتطوير القدرة على تطبيق تقنيات التعلم الاستنتاجي (غير الموجّه) وغيرها من الممارسات الخاصة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.