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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر محرم الماضي من إنهاء طلبات مستحقات 98 عاملا متوفى من الجنسية الآسيوية والعربية وبعض الجنسيات الأخرى بمبلغ 2868421 ريالا بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم. يأتي ذلك ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض التي لا يقتصر عملها على تصفية مستحقات المتوفين بل يشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل في حالة انطباق اللائحة التنفيذية، إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة وتحويل الرسوم على صاحب العمل والتنسيق مع الوافدين لإتمام إصدار تأشيرة الخروج النهائي. العلاقات العمالية

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