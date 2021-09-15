المركز الوطني

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وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.
فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2036.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جـدول إصداراته المحلية لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
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