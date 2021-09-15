شكرا لقرائتكم خبر 20 % ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الموانئ السعودية خلال أغسطس الماضي مناولة 814 ألف حاوية قياسية (صادرة وواردة)، منها حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 20.48%، بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية. وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعا بنسبة %8.12 بواقع 1,119 سفينة.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال شهر أغسطس ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة %134.78، بواقع 70 ألف راكب، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد السيارات بنسبة 61.73 %، بواقع 74 ألف سيارة، كما بلغ إجمالي أعداد المواشي 43 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.6 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.