لجنة لتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية في اجتماعه الـ23، أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريف عددا من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحول المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل تضم عددا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة تعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة. وناقش المجلس خلال الاجتماع مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير،وما حققه برنامج «صنع في السعودية» منذ إطلاقه في مارس 2021.



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