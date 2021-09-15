لجنة لتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية

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وناقش المجلس خلال الاجتماع مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير،وما حققه برنامج «صنع في السعودية» منذ إطلاقه في مارس 2021.
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