شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والإمارات بجلسة الأربعاء.. وتراجع قطر والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.33% رابحًا 37.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11410.98 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.15% رابحًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2885.29 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.8% رابحًا 61.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7823.676 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.17% خاسراً 18.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11111.12 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.06% خاسرًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1672.60 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحًا 37.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11410.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسرًا 56.39 نقطة ليغلق عند مستوى 25558.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.4 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.36%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 0.47%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.54%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.38%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 5.11%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 4.68%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 4.48%، وتراجع 106 سهمًا على رأسها سهم "العقارية" بنسبة 4.19%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.22%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 359.3 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحًا 4.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2885.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.3 مليون سهم محققة ما قيمته 161.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2479 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.17%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.01%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.48%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.2 مليون ورقة بقيمة 38.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.20%.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8% رابحًا 61.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7823.676 نقطة، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات درهم عند مستوى 1.356 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 292.6 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 6635 صفقة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.85%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.52%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 11.2%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.76%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 630.2 مليون درهم.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 18.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11111.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.7 مليون سهم بقيمة 537.4 مليون ريال عبر تنفيذ 11244 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها النقل بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.38%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.15%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.11%.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1672.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 588.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.92%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.22%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.08% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.22%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.61%، وصعد سهمي بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.2%، 0.11%، على التوالي.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 2.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.69 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحًا 2.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7472.83 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 13.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5585.87 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحًا 3.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 258.4 مليون سهم بقيمة 42.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9787 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 6.49%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.95%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.13%.