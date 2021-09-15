شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. رئيس الوزراء: مصر شهدت حراكا تنمويا خلال 7 سنوات وشكلت تجربة رائدة فى التعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 15-9-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها، تصريح رئيس الوزراء والذى أكد فيه أن مصر شهدت حراكا تنمويا خلال 7 سنوات وشكلت تجربة رائدة فى التعمير، بالإضافة إلى إعلان أمين عام غرفة التجارة العربية الألمانية عن حدوث طفرة كبيرة في التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبرلين ..وغيرها من الأخبار

رئيس الوزراء: مصر شهدت حراكا تنمويا خلال 7 سنوات وشكلت تجربة رائدة فى التعمير

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt" فى دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، بحضور وزارى موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطورى البنية التحتية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت حراكا تنمويا شاملا على مدار السنوات السبعة الماضية، أسهم بشكل ملحوظ فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتحسين المستوى المعيشى للمواطن، خاصة على مستوى البنية التحتية وخدماتها المختلفة، وقام قطاع المقاولات بدور محورى فى هذا الحراك.

اتحاد المقاولين العرب: إعادة إعمار سوريا فرصة كبيرة للشركات المصرية

قال علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب إن مصر المصدر الأول لقطاع المقاولات عربيا، مشيرا الي دور الشركات المصرية في إعادة اعمار العراق، حيث إن تولت الشركات المصرية في تطوير ملف النقل والطرق في العراق، مشيدا بدور الرئيس السيس في إعادة اعمار العراق

جهاز الشيخ زايد: إيقاف تنفيذ مسطحات بنائية مخالفة.. وشن حملة لرفع الإشغالات

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة فى المدينة، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

أمين عام غرفة التجارة العربية الألمانية: التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبرلين شهد قفزات نوعية

أكد أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية السفير عبد العزيز المخلافى أن التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبرلين شهد قفزات نوعية خاصة فى قطاع الطاقة والنقل والسكك الحديدية.

وقال المخلافى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشركات الألمانية متواجده وتضع مصر على أولوياتها.. مضيفا أن مصر لديها اقتصاد واعد وسوق كبيرة وأيضًا تعد عنصرًا جاذبًا للشركات الألمانية ونقطة انطلاق للتعاون المميز بين البلدين.

مدير صندوق النقد: إطلاق تقرير التنمية البشرية يؤكد أهمية "حياة كريمة"

أكد الدكتورمحمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 هو تقرير مهم وجهد كبير في الإعداد، من فريق عمل متميز بقيادة د. هالة السعيد Hala H. Elsaid وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقررة المشروع د. مايا مرسي Maya Morsy بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

أضاف محمود محيى الدين فى بيان له اليوم، أن التقرير يرصد بعد انقطاع استمر عقداً تطور مؤشرات التنمية الحيوية في مصر، ويصنف الأداء مقارنة بدول العالم، وبما كانت عليه الأوضاع في مصر وفق منهج منضبط.

إنشاء 8 آبار جوفية عميقة لتغذية ملاحة برج العرب بـ5 ملايين متر مياه سنوياً

تسعى القابضة للصناعات الكيماوية، لرفع كفاءة الملاحات التي تملكها بهدف زيادة القدرات الإنتاجية لها مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات الشركات من حصيلة التصدير سواء ملح خام أو منتجات ملح.

وحول تطوير ملاجة برج العرب، كشف الدكتور أسامة عبد العزيز الرئيس التنفيذى لشركة النصر للملاحات لـ"الخليج 365" إنه يتم ضخ 5 ملايين متر مكعب سنوياً محاليل ملحية بتركيز 8.5 بوميه من تلك الآبار، مما سيسهم فى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لملاحة برج العرب بحوالي 65 ألف طن ملح خام.