شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة مع متابعة البيانات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الإنتاج الصناعي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



تجدر الإشارة إلى أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين قد أظهرت تباطؤا في الارتفاع بوتيرة هي الأكبر في ستة أشهر الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.



هذا، وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن على لسان رئيسه "جيروم باول" مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري في ظل ارتفاع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 34636 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى4450 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 15058 نقطة.