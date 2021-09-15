شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 1% تزامناً مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في أمريكا.



وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وتثير هذه البيانات عدم اليقين إزاء السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ومدى اتخاذه خطوة تقليص مشتريات الأصول من عدمه حيث أن وتيرة التضخم ارتفعت بوتيرة هي الأكثر تباطؤا في ستة أشهر خلال أغسطس/آب.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 9486.5 دولار للطن.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول في البورصة الأمريكية بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.37 دولار للرطل.