شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 6 أسابيع قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،انخفاض جديد فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 71.72$ الأعلى منذ 3 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 70.74$، و سجل أدنى مستوي عند 70.68$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.25% إلى مستوي 74.80$ للبرميل الأعلى منذ 2 آب/أغسطس ، من مستوى الافتتاح عند 73.88$ ، و سجل أدنى مستوي عند 73.80$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، وصعد بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفعل استمرار المخاوف حيال تدفق إمدادات الخام فى الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 أيلول/سبتمبر، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 430 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 تشرين الأول /أكتوبر 2019.

انخفاض المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى فى قرابة عامين ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.6 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.0 مليون برميل ،بسبب إعصار إيدا الذي عطل نحو 95 % من إنتاج منطقة خليج المكسيك.