شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي للمخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور التقرير الأسبوعي للمخزونات الأمريكية.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر اليوم بأنها تتوقع انتعاشا قويا للطلب العالمي على الخام خلال الربع السنوي الرابع من العام الجاري.



وأعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية أمس عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية اليوم في ظل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية بنحو 3.5 مليون برميل.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:06 بتوقيت جرينتش عند 9.26 نقطة، ويتحرك المؤشر داخل نطاق ضيق حول هذا المستوى.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 4.58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 70.9 دولار للبرميل.

وصعدت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% إلى 74.06 دولار للبرميل.