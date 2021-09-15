شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في السعودية يرتفع بـ0.3% في أغسطس على أساس سنوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مؤشرات عكست الانخفاض الكبير في أسعار التعليم والسكن في السعودية بما دفع معدلات التضخم إلى قرب الصفر في أغسطس.

وخلافاً لاتجاهات (معدل التضخم) المرتفع عالمياً، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية تباطؤاً في أغسطس إلى 0.3% على أساس سنوي.

وكان التضخم الكندي قد ارتفع بنسبة 4.1% في أغسطس، بأعلى وتيرة منذ مارس 2003، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.9%، وأفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.7%.

وكان التضخم البريطاني قد ارتفع بنسبة 3.2% في أغسطس، بأعلى وتيرة منذ مارس 2012، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، وأفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2%.

وتوقف معدل التضخم السعودي في أغسطس عند 0.1% على أساس شهري، ليأتي المساهم الأكبر في تباطؤ التضخم بانخفاضات أسعار التعليم، وتحديداً انخفاض أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي، والتعليم المتوسط والثانوي.

وضمن مؤشرات التضخم الفرعية، انخفض قسم التعليم بنسبة 7.8% متأثراً بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 13.4%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 7.2%.

كذلك سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضاً بنسبة 3.5% متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.2%.