“التجارة” تعلن استدعاء 395 مركبة مرسيدس “G-Class” لهذا السبب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 395 مركبة من نوع مرسيدس “G-Class” موديل “2018-2020″؛ لوجود خلل في نظام قفل المحور الخلفي.

مرسيدس “G-Class”

وأوضحت الوزارة، أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع انغلاق المكابح مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت أصحاب هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.