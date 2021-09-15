شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قوي.. 30 ألف زائر متوقع بمعرض الدفاع العالمي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في الرياض تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بين 6 و9 مارس 2022، عن فتح باب التسجيل رسمياً لقطاع الأعمال والتجارة من المملكة والعالم، وذلك على هامش مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة.

وأصبح بإمكان المهتمين بقطاع الدفاع والأمن محلياً وعالمياً التسجيل للحصول على تصاريح الدخول إلى معرض الدفاع العالمي عبر موقع المعرض الإلكتروني، للانضمام إلى أكثر من 30 ألف زائر متوقع خلال أيام المعرض الأربعة من أكثر من 45 دولة.

وسيقام المعرض في صرح يتمّ بناؤه خصيصاً لاستضافة الحدث العالمي وهو مزوّد بأحدث التجهيزات على مساحة 800 ألف متر مربع، وسيضم أكثر من 800 جهة عارضة أجنحة خاصة لأكثر من 15 دولة رائدة في صناعات الدفاع والأمن.

وقد تمّ حجز 85% من مساحات المعرض حيث سيشارك عدد من الجهات الحكومية العسكرية والأمنية، إلى جانب نخبة من الشركات العالمية بما فيها "جنرال دايناميكس"، و"ليوناردو"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثون"، و"رولز رويس"، وأكثر من 100 شركة محلية في مجال الدفاع والأمن.

ويعتبر معرض الدفاع العالمي الحدث الأول من نوعه الذي يركز على التوافق العملياتي بين مجالات الدفاع الخمسة عبر البر والبحر والجو والأمن والفضاء يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي لصناعات الدفاع والأمن في العالم، مستفيداً من موقعها الجغرافي وسط سلاسل الإمداد العالمية ومكانتها كقوّة اقتصادية عالمية رائدة.

كما هو حدث متخصّص لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.

وستتمّ إقامة المعرض مرّة واحدة كل عامين وذلك ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022م لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.

وسيشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة فضلاً عن موفدين من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من كافة أرجاء العالم.