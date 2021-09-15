«أعلى رقم تاريخي».. البنك المركزى: 31.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزى المصرى اليوم، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).

قال البنك المركزي المصري، في تقرير له، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في تحويلات أموال المصريين العامليين بالخارج خلال العام المالي 2020-2021.

وأضاف البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي، وذلك خلال السنة المالية 2020-2021.

وأظهرت البيانات الأولية تسجيل نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020.

وأوضحت البيانات ارتفاع في التحويلات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2020.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.