شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 74.10 دولار و70.98 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،74.10 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.98دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،اليوم الأربعاء شهدت ارتفاعا، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بوجود انخفاض كبير غير المتوقع بمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية .

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الثالثة لها على التوالي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.