شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوع وهبوط الدولار يكبح الخسارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح ، ويكبح تفاقم الخسارة هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,798.88$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,804.28$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,804.64$.

نجح المعدن الثمين"الذهب" بالأمس فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,808.66$ للأونصة ، بعد بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ،بعدما ألقت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة بكثير من الشكوك حيال الجدول الزمني لتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

قلصت البيانات من مخاوف تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة ، وأدت إلى هبوط واسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،والذي فقد يوم الثلاثاء أكثر من 3% مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.263%.

حالة عدم اليقين حيال مستقبل السياسة النقدية الأمريكية من المتوقع استمرارها حتى موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل ،حيث من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن أدلة جديدة حول توقيت تقليص برنامج شراء السندات ،فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,000.21 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري.