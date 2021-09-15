شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تنخفض بعد بيانات اقتصادية أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف دفعت المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



ووفقا لبيانات صادرة أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وتشير هذه البيانات إلى امتلاك الفيدرالي مرونة قوية في توقيت البدء في تقليص الحوافز الاقتصادية المتمثلة في مشتريات الأصول.



وانخفضت الأسهم في اليابان وأستراليا، لكنها ارتفعت في كوريا الجنوبية، بينما في الصين، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة ربما تظهر بعض الضرر جراء تفشي بؤر "كورونا" في مناطق بالبلاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 1:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 30424 نقطة.



وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2095 نقطة.