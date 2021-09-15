شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم البريطاني يقفز فى أغسطس لأعلى مستوى منذ عام 2012 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعا بنسبة 3.2% ،بأعلى وتيرة منذ آذار/مارس 2012 ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.0%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 3.1% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.8% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.