شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل خسائره بعد تسجيل أدنى إغلاق في أكثر من عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن الصناعي خسائره بعد إغلاق جلسة أمس الثلاثاء عند أدنى مستوياته في 14 شهراً.



ويشهد البلاديوم ضعفا في الطلب العالمي لا سيما من شركات السيارات التي أوقفت بعض عملياتها الإنتاجية بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.



ويرى محللون أن البلاديوم والبلاتين والنيكل سوف تتأثر سلباً في الفترة المقبلة بأزمة نقص أشباه الموصلات في صناعة السيارات.



كما أشاروا إلى أن البلاديوم يشهد حالة من التشبع البيعي، ومن ثم من الممكن أن يشهد تعافيا في الأسعار إلى النطاق بين 2100 دولار و2200 دولار للأوقية.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش عند 9.26 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 1948.5 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة أمس عند 1975.6 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2020.