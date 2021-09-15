شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1.3890 ثم 1.3965، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3770 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي