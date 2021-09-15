شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليهاجم مقاومة القناة الهابطة ويتحرك فوقها الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يتجه السعر لتحول محتمل في الاتجاه نحو الارتفاع، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن الثبات فوق 1.1825 سيقود السعر لزيارة مستوى 1.1888 مبدئياً، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1.1780 ثم 1.1700 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي