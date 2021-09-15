شكرا لقرائتكم خبر عن 151 ريالاً سعر طرح "إس تي سي حلول" بعد انتهاء بناء سجل الأوامر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو الماضي عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، بحسب بيان لـ"تداول".

وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أعلنت في مارس الماضي عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لها.

وقالت في بيان سابق لـ"تداول"، إنها بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية "تداول".

وفي يناير الماضي، أعلنت "إس تي سي" عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" في "تداول".

وقالت إن شركة إس تي سي حلول هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتقوم إس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.