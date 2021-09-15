شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية السعودية" تستهدف مشاريع مع "روشن" و"القدية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، استهداف الشركة لمشاريع كبرى مع كل من "القدية" و"روشن" وغيرهما من المشاريع الكبرى المتصلة برؤية 2030، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال ستكون خطوة أولى للانطلاق نحو هذه المشاريع المستقبلية.

وأشار العلوان إلى أن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه من زيادة رأس المال يبلغ 1.6 مليار ريال، وهدفه تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، ومشاريع جديدة، تواكب النشاط الكبير في السوق السعودي مع رؤية 2030، وتوجه استراتيجية الرياض الهادفة لزيادة عدد سكان العاصمة من 8 إلى 15 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب موقع قناة "العربية".

ولفت إلى أن الزخم الكبير في السوق العقارية السعودية، يعطي الفرصة لأقدم شركة تطوير عقاري وهي "العقارية السعودية" العاملة منذ 45 سنة، لأن تواكب استراتيجية الشركة مع استراتيجية الرياض، وربط النمو المتوقع لأدائنا مع وتيرة المشاريع الكبرى، وبالتالي الحاجة لزيادة رأس المال.

كما أشار إلى عزم الشركة على إعادة ترميم وإعادة إحياء بعض المشاريع السابقة، بجانب البناء من جديد في مواقع مميزة في الرياض، مؤكداً أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي تحت الدراسة، وسيكون جزء من زيادة رأس المال لتمويلها، بجانب تمويل مشاريع أخرى تحت التنفيذ.

ووصف القطاع السكني بأنه من أهم القطاعات التي تستند اليها استراتيجية تطوير الرياض، ولدى "العقارية السعودية" خطة للتركيز بشكل واضح على مشاريع المساكن، بعد إنجاز مشروع الضاحية بـ 575 وحدة سكنية، ورأينا الإقبال عليه وهذا يشجع على التوسع في هذا المجال.

يشار إلى أن مجلس إدارة العقارية السعودية، كان قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة بنحو 1.6 مليار ريال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.