شكرا لقرائتكم خبر عن دراية المالية تطلق «دراية سمارت» أول منصة الكترونية للاستشارات الاستثمارية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن شركة دراية المالية عن إطلاق منصة "دراية سمارت" وهي أول منصة استشارات استثمارية (Robo Advisor) لفئة الأفراد تطلق من مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية. توفر المنصة حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين الأفراد تغطي معظم أهدافهم واحتياجاتهم الاستثمارية والإدخارية، وتدار الاستثمارات من قبل فريق استشارات محايد يتأكد من التنويع الجيد للاستثمارات حيث أن جميع الحلول الاستثمارية في المنصة ذات أصول متعددة وعالمية.

تتعرف منصة دراية سمارت على أهداف العميل الاستثمارية عن طريق تحليل إجاباته من خلال المنصة الرقمية على مجموعة من الأسئلة المختارة بعناية. ومن ثم توفر منصة دراية سمارت للعميل خطة استثمارية ملائمة يتم إدارتها من قبل مدراء استثمار يختارهم ويقوم بمتابعتهم فريق استشارات متخصص يهدف للتوزيع الجيد للاستثمارات واستمرارية جودة الاستثمارات مما يقلل من المخاطرالمصاحبة للإستثمارات.

وقد أشار الأستاذ محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لدراية أن فكرة إطلاق دراية سمارت أتت من إهتمام برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 بالإدخار والاستثمار مما شجع دراية لفتح قنوات تهتم بالإدخار والاستثمار منها منصة دراية سمارت التي توفر حلول إدخارية واستثمارية ذكية يستفيد منها الأفراد لينعموا بأسلوب معيشي مريح وتهيئة مستقبل آمن لهم ولأسرهم.

كما يشار إلى أن شركة "دراية المالية" تعتبر شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومتميزة لديها في مجال الوساطة وإدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.