شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم، الأربعاء 15-9-2021، أمام الجنيه ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه، 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع ، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.63 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.36 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.