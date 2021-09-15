شكرا لقرائتكم خبر عن مد خطوط نقل جديدة.. كل ما تريد معرفته عن النقلة النوعية بمنظومة توفير البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واكب الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر استقرار في منظومة توفير البوتاجاز والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط والتي كانت كالتالي..

1-توفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حالياً منها.

2- 3 منافذ لاستقبال البوتاجاز على البحر الأبيض المتوسط.

3-4 منافذ لاستقبال البوتاجاز على البحر الأحمر.

4-زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ.

5-مد خطوط نقل بوتاجاز جديدة.

6- رفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.

7-البدء في تطبيق التحول الرقمي بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكي في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.