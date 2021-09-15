شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2.553 ريال، ليعوض بذلك السهم خسائره التي حققها خلال الاسبوع الماضي والحالي، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 2.70 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.47 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.52 وبين مستوى المقاومة هو 2.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد