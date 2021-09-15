شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 28.60 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 26 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 32 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 27.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 29.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط