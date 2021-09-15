شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمحزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم وتوقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

ولكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس آب مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو أيار وتراجع إنتاج المصانع حد من مكاسب سعر النفط.

وارتفع مزيج برنت الخام 49 سنتا ما يوازي 0.7 بالمئة إلى 74.09 دولار بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 70.94 دولار للبرميل.