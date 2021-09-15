الاقتصاد

التضخم السنوي يرتفع إلى %0.3 في أغسطس الماضي

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شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوي يرتفع إلى %0.3 في أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المؤشر سجل استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بشهر يوليو 2021م

• أسعار النقل هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم حيث ارتفعت بنسبة %6.5 يليها الأغذية والمشروبات 1.9%

• قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته %2.6 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات

• سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة %7.8 متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم

• تراجع في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة %3.5

أعلنت الهيئة العامة للاحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس لعام 2021، بنسبة 0.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أغسطس 2020م ، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة (%6.5+)، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة(+1.9%).

وأوضحت الاحصائيات أن أسعار النقل هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أغسطس 2021م مقارنة بشهر أغسطس 2020م،وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة %6.5 متأثرا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة (%21.9+)، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة (%44.3+)، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر .

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة %1.9 متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة (%2.0+)، وكذلك سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته %2.6 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (+4.2%)، وسجل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته %0.6 متأثرة بارتفاع أسعار السجائر بنسبة (%1.3+).، كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بنسبة %0.3 متأثرة بارتفاع أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بما فيها رسوم التأشيرة بنسبة (%4.7+). وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة %0.6 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة (+2.4%)

في حين سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة %7.8 متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة (%13.4-)، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة (%7.2-) ، وكذلك سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة %3.5 متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة (%4.2-).

وكشف الاحصاء أن الأسعار مستقرة نسبية مقارنة بشهر (يوليو 2021م)، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2021م استقرارة نسبيا مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2021م)، حيث ارتفع بنسبة %0.1.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة %0.8، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الخضار بنسبة (%3.8+).، كما ارتفع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة %0.3، متأثرة بارتفاع أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بما فيها رسوم التأشيرة بنسبة (%1.9+)، كما سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة %0.3، في حين انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة %0.3 مقارنة بالشهر السابق، وكذلك أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة %0.3، والاتصالات بنسبة %0.2، والترفيه والثقافة بنسبة %0.2، والمطاعم والفنادق بنسبة %0.2.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم، والصحة أي تغير نسبي يذكر في شهر أغسطس 2021م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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