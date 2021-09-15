شكرا لقرائتكم خبر عن محلج الفيوم المطور يستقبل أقطان الصعيد للموسم الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محلج الفيوم المطور باكورة المحالج الجديدة التي انضم لها 3 محالج في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار في اطار خطة الحكومة لتطوير المحالج بهدف الارتقاء بجودة القطن المصرى ورفع مكانته الدولية .

وبدأ المحلج الجديد في استقبال الأقطان للموسم الثالث على التوالي وهو المحلج المقام على مساحة 10 أفدنة على طريق الفيوم / بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 250 مليون جنيه.

وتعول الحكومة كثيرا على المحالج الجديدة في الارتقاء بالقطن، تزامنا مع زيادة المساحة المزروعة الموسم الجارى بنحو 55 الف فدان عن الموسم الماضى، ولا سيما أن عمليات الحليج في المحلج المطور تتم من خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات.

كما تم إدخال جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

وبحسب المعلومات تبدأ مراحل العمل داخل المحلج بالقطن الزهر الوارد من المنتجين الى المحلج يمر بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذى ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن محلج الفيوم على مساحة 10 أفدنة بطاقة 2250 – 2400 قنطار يوميًا، يسير على ما يرام، كما أن خطة التطوير تتضمن أن يصل عدد المحالج التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية إلى7 محالج، بدلا من 25 محلجا بعضها أصبح فى مناطق لا تزرع القطن حاليا.

وقال إن المحالج الجديدة ستكون مركزة فى مناطق الزراعات، موضحا أن المحالج الجديدة يمكنها حلج 4 ملايين قنطار قطن حيث تصل طاقته الإنتاجية بعد التطوير 5 أطنان / ساعة، ويتم تشغيله آليا.

يشار أنه جارى الانتهاء من تدشين محالج القطن الثلاثة الجديدة بالزقازيق وكفرالزيات وكفر الدوار، والانتهاء من أعمال تركيب المعدات والآلات الخاصة بها، حيث من المنتظر أن تدخل المحالج الثلاثة الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022.

وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مستجدات الموقف التنفيذى لمحالج القطن الثلاث الجديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها إنه تتواصل فى المحالج الثلاث أعمال تركيب المعدات والالآت الموردة من شركة باجاج الهندية، استكمالا لتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان والتي بدأت بمحلج الفيوم المطور، وأثبتت نجاحها في تحسين جودة ونظافة الأقطان وخلوها تماما من الشوائب والملوثات بما يسهم فى زيادة أسعارها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية، فضلًا عن رفع الطاقة الإنتاجية مع توفير استهلاك الطاقة.

وأشار البيان انه كان قد تم الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية نحو 200 مليون جنيه، حيث من المنتظر أن تدخل المحالج الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع.