شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 8 آبار جوفية عميقة لتغذية ملاحة برج العرب بـ5 ملايين متر مياه سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى القابضة للصناعات الكيماوية، لرفع كفاءة الملاحات التي تملكها بهدف زيادة القدرات الإنتاجية لها مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات الشركات من حصيلة التصدير سواء ملح خام أو منتجات ملح.

وحول تطوير ملاجة برج العرب، كشف الدكتور أسامة عبد العزيز الرئيس التنفيذى لشركة النصر للملاحات لـ"الخليج 365" إنه يتم ضخ 5 ملايين متر مكعب سنوياً محاليل ملحية بتركيز 8.5 بوميه من تلك الآبار، مما سيسهم فى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لملاحة برج العرب بحوالي 65 ألف طن ملح خام.

أضاف عبد العزيز، أن المشروع يساهم في استقرار دورة المحاليل ، بالإضافة للعمل كمحطة طوارئ في حالة حدوث أعطال جسيمة بمحطة التغذية الرئيسية بالملاحة وتوقف الخط الغربى (محطة طلمبات الحمام) وهو الخط الوحيد الذى يعمل الآن بكفاءة متدنية حيث يعانى من نفس مشاكل الخط الشرقى المتوقف .

وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أشارإنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع، وتم الانتهاء إجراءات الاستلام الابتدائي يوم الاثنين الموافق 6/9/2021 بمعرفة لجنة مشكلة من الشركة والاستشاريين المتعاقد معهم منذ بداية المشروع وهم (معهد بحوث المياه الجوفية – كلية الهندسة جامعة الاسكندرية – معهد بحوث الميكانيكا والكهربائية – وفى حضور شركة حلوان لمحركات الديزل (الشركة المنفذة للعملية) .

أضاف أسامة عبد العزيز انه تم ضح كمية 578900 م3 من محاليل الآبار بتركيز 7 بومية خلال 2731 ساعة عمل في شهر يوليو 2021 لثمانية آبار، كما تم ضخ كمية 1071780 متر مكعب من محاليل الآبار بتركيز 7 بومية خلال 5090 ساعة عمل في شهر اغسطس 2021 لثمانية آبار.