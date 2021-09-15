شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً وسط تفاؤل بشأن خطة الحكومة المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل التفاؤل بشأن خطة الحكومة المقبلة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



كان رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا" قد أعلن هذا الأسبوع بأنه قرر عدم المضي قدما في إعادة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات العامة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي ستنعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.



ونتيجة لتدني شعبية "سوجا"، يعقد مستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان كي تنعش الاقتصاد من خلال حزمة إنفاق سخية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار أمام الين في تمام الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.5، وسجل أعلى سعر عند 109.7 في حين سجل أقل سعر عند 109.5.