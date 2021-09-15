شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو أمام الدولار عقب استيعاب بيانات التضخم في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم في أسعار المستهلكين.



وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وتشير هذه البيانات إلى امتلاك المركزي الأمريكي مرونة قوية في توقيت البدء في تقليص الحوافز الاقتصادية المتمثلة في مشتريات الأصول.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا واستمرار مسيرة التعافي والنمو لا سيما وسط ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في عدد من الدول.



وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 1.1804، وسجل أعلى سعر عند 1.1815 في حين سجل أقل سعر عندج 1.1801.