شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يغلق بدون تغيير – تحليل صباحي – 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أمانة للتأمين (8310) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 54.98، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 49.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.53 ومستوى المقاومة 54.98.